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16’ıncı Geleneksel Beydağları İmecik Yayla Şenliği

Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesi Beydağlarında düzenlenen 16’ıncı Beydağları İmecik Yaylası Yörük şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:30
16’ıncı Geleneksel Beydağları İmecik Yayla Şenliği

Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesi Beydağlarında düzenlenen 16’ıncı Beydağları İmecik Yaylası Yörük şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren şenlikte Yeni Şenlik ağası 90 Bin lira veren Hüsamettin Güllü oldu.


16’ıncı Beydağları İmecik Yaylası Yörük şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 16’ıncı Geleneksel Beydağları İmecik Yaylası şölenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit,Çevre Mahalle muhtarları, dernek Başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Şenliklere katılan vatandaşlara kavurma, pilav, ayran ikram edildi.


Şenliklerde Burdur Mehteran gurubu gösterisi, Aziziye halk oyunları ekibi gösteri sundu. Ayrıca, Orta oyun, halat çekme yarışması, Yumurta taşıma yarışması gerçekleşti. Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen Yörüklerin bir birinden farklı gösterileri seyircilerden büyük alkış aldı.


Şenliklerde Sanatçılar Şaban Gürsoy, Ömer Gülhan, Istanaz Müzik topluluğu, Ramazan Çelik, Ümmü Erbil konser verdi.


16’ıncı İmecik Beydağları Yörük şöleninin tüm organizasyonunu üstlenen Şenlik ağası Koçyiğit Ramazan Sarıca, Şenliğe katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, gelecek yıllarda da şenliğin devam etmesi için çalışacaklarını ifade etti.


İmecik şenliklerin altın kemerli ağası Hamdi Sarıca ,"Tüm Yörükler İmecik yaylamızda bir olmaya, biz olmaya geldi. Yörüğün Paylaşabileceği bir şey varsa sofrasıdır. Vatanının asla. Atatürk’te çok güzel söylemiş. “Arkadaş, Gidip Toros dağlarına bakınız, Eğer orada orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez”. “Biz gerektiğinde acımızı, hüznümüzü yüreğimize gömmesini de bilir, gerektiğinde tüm Yörükler olarak Beydağlarının zirvesinde bir araya gelerek dosta düşmana nasıl birlik ve beraberlik sağlayacağımızı göstermesini de biliriz. O nedenle bizim bu organizasyonumuzu sadece eğlence olarak lanse edip küçültmeye çalışanlar başarılı olamayacaklardır. Buna başta biz olmak üzere bir tek Yörük bile izin vermeyecektir” dedi.


Şenliklere katılan Kaymakam Ömer Çimşit ise,“Kültürümüzü, örfümüzü ve geleneklerimizi kaybetmeliyim, inancımızı ve imanımızı azaltmayalım. Eğer bu özelliklerimiz devam ederse biz burada kıyamete kadar kalmaya devam edeceğiz. Bu yayla şenliklerinin, Yörük şenliklerinin de kültürümüzün muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere nakledilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için İmecik Derneği Başkanını ve 16 yıldır bu toyu, şenliği ısrarla devam ettiren ağamızı kutluyorum. Daha güzel ve büyük şenliklerde buluşmayı temenni ediyorum” diye konuştu.


Şenlik ağası Koçyiğit Ramazan Sarıca ve Altın Kemerli şenlik ağası Hamdi Sarıca, şenliğe katılan protokol üyelerine ve Yörüklere ve sanatçılara plaket takdim etti.Yapılan şenlik ağalığını geçmiş dönem 3 dönem ağa olan Hüsamettin Güllü, 90 Bin lira ile yeni şenlik ağası oldu.Şenliğe katılan misafirlere kavurma ikram edildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:30
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