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166 yolcusu bulunan uçak alev aldı!

Rusya'da etkili olan yağışlar nedeniyle Rus firması Utair'e ait 166 yolculu uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:26
166 yolcusu bulunan uçak alev aldı!

Rusya'nın güneyinde gece boyunca yağan yağmur nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşandı. Havada ise korku dolu anlar yaşandı. Moskova’dan hareketlenerek Soçi Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan Rus havayolu şirketi Utair’e ait Boeing 737-800 yolcu uçağı gece saat 03.00 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. İçerisinde 166 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasından sonra uçağın motorları tutuştu. Ekipler tarafından zorda olsa gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında 166 kişi uçaktan tahliye edildi. Şok geçiren yolculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan dehşet anları sırasında birçok yolcu şok yaşadı. Bazı yolcular hastanelerde tedavi altına alınırken 18 yolcunun durumunun ağır olduğu için yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayın şoku nedeniyle kalp krizi geçiren Soçi Uluslararası Havaalanı görevlisi ise daha fazla heyecan ve korkuya dayanamayınca yaşamını yitirdi. 
Rusya’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:26
  1. rusya
  2. pistten çıkan uçak

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