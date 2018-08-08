165 işçi mahsur kaldı! Valilik'ten açıklama geldi

Ordu'nun Ünye ilçesi şiddetli yağışlara teslim oldu.

Şiddetli yağış sonucu oluşan sel yüzünden ilçedeki 4 köprü tamamen yıkıldı. Çok sayıda kişi de evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı.

Bir tekstil işletmesinde de 165 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Ordu Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ordu Valiliği mahsur kalan işçilere ilişkin, "Ünye'de bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.