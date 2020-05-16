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16.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-05-16 08:26:00 -
16.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَاد۪ي عَنّ۪ي فَاِنّ۪ي قَر۪يبٌۜ اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْيَسْتَج۪يبُوا ل۪ي وَلْيُؤْمِنُوا ب۪ي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık  veririm.

 Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar."

(Bakara Suresi - 186)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Siz, aranızdaki zayıflar sebebiyle rızıklanıyor ve yardım ediliyorsunuz.”

(Buhari, Cihad, 76)

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