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Oruç 16.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

16.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-16 05:53:00 - 2021-04-16 05:58:47
16.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۚۛ وَاَحْسِنُواۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik  edenleri sever."

 (Bakara Suresi - 195)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

Konumuz olan âyetlerin içeriği dikkate alındığında, “Allah yolunda harcama yapmak”, öncelikle savaş masraflarını karşılamayı, ülkenin savunulması için gerekli olan maddî fedakârlıklarda bulunmayı ifade eder. Ancak nüzûl sebebinin belirli olması âyetin hükmünü o sebeple sınırlamayı gerektirmez. Buna göre âyet, insanın sahip olduğu maddî imkânlardan kendine Allah’ın hoşnutluğunu ve âhiret mutluluğunu kazandıracak hayır yollarına harcamada bulunmasını, Kur’anî kavramla infakta bulunmasını emretmektedir.

Müslüman âlimlerce ve İslâm medeniyeti tarihinde, böyle bir niyete dayanması şartıyla ülkenin savunulması, hac hizmetleri, yoksulların desteklenmesi; okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri gibi toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin kurulması ve güçlendirilmesi, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar çok çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcama Allah yolunda harcama sayılmıştır (ayrıca bk. âyet 254).

Savunma ve diğer hizmetler için yapılan harcamalar hem harcama yapanın dinî hayatını hem de ülkenin ve toplumun güvenliğini geliştirmesi ve güçlendirmesi için son derece gerekli olduğundan âyetin devamında “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” buyurulmak suretiyle bir bakıma, cimrilik yaparak bu tür harcamalardan kaçınmanın müslüman toplumlar ve bireyler için tehlike teşkil ettiği haber verilmiş; âyetin sonunda bir defa daha müslümanlar iyilik etmeye çağrılarak Allah’ın iyilik edenleri sevdiği müjdesi verilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 302

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı.

 O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır.

 Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı.

 Geceleyin ibadet yapmayı (teravih) kılmayı nafile kıldı.

 O ayda bir hayır işleyen kimse, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur.

 O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda yetmiş farz işleyen gibidir.

 O, sabır ayıdır, sabrın karşılığı ise cennettir.

 O, yardımlaşma ayıdır. O ayda mü'minin rızkı bollaştırılır…"

 (et-Tergîb, 2/94-95)

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