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"160 konteyner depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin:- "İçişleri Bakanlığı ile temaslarımız sonucunda ilk etapta 160 konteyner Acıpayam'daki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı"

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:46
"160 konteyner depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ilk etapta 160 konteynerin Acıpayam'daki depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildirdi.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaralarını sarmak için her türlü adımı attıklarını belirtti.

Acıpayam merkezde ve 21 mahallede bin 640 çadırın AFAD tarafından aynı gün dağıtıldığını, afete maruz kalanlara 3 bin 32 battaniye, bin 358 yatak, 360 nevresim takımının dağıtıldığını, Kızılay'ın 3 öğün yemek hizmeti sunduğunu ifade eden Tin, şunları kaydetti:

"Devletimiz depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için gerekli tüm adımları atmaktan geri durmadı. Öncelikli olarak AFAD Başkanlığı ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğünden 1 milyon 900 bin lira ödenek kaymakamlık hesabına aktarıldı. 210 kişiye 2 bin lira, 232 kişiye bin lira olmak üzere toplam 442 kişiye 652 bin lira acil ihtiyaçları için ödeme yapıldı. SGK bildirimleri ve vergi beyannameleri başta olmak üzere bölgedeki esnaf ve ticari işletmelere kolaylıklar sağlandı.

Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için azami gayret sarf ediyoruz. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı ile temaslarımız sonucunda ilk etapta 160 konteyner Acıpayam'daki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yaşam evleri olarak adlandırılan bu konteynerlerin içinde bir oda, banyo, tuvalet ve mutfak bulunmaktadır. Depremden dolayı kullanılamaz halde olan ve yıkılarak enkazı kaldırılan yerlere ve ilgili vatandaşlara bu konteynerler kurularak teslim edilecektir. Böylelikle depremzede vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarmış oluyoruz. Kalıcı konutların yapımı konusunu da yakından takip ediyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra bu hususta da attığımız adımları neticeye taşımış olacağız."

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremde 25 mahallede 6 bin 406 hane depremden etkilenmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince bölgede yapılan incelemede 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edilmişti.


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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:46
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