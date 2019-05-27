16. yılında da unutulmadılar

Trabzon’un Maçka ilçesinde16 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat düzenlenentörenle anıldı.

Maçka ilçesine bağlı Pilav Dağında uçağın düştüğü yerde gerçekleştirilen törene İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, İspanya Savunma Ateşi Alpay Cesar Gutierrez de La Camara, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve İspanyol askerler katılırken törende, kazada hayatını kaybedenİspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk konularaksaygı duruşunda bulunuldu.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçisi Gonzalez-Barba, “İspanya kahraman askerlerimizi asla unutmayacak” dedi.

Törenin ardından İspanyol heyet,Maçka ilçesine gelerek burada bulunan Türk-İspanyol Dostluk Anıtı’na da çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Büyükelçisi Gonzalez-Barba, şeref defterini imzaladıktan sonra Maçka Belediyesini ziyaret ederek Başkan Koray Koçhan ile bir süre görüştü. Başkan Koçhan makamında görüştüğü Büyükelçisi Gonzalez-Barba’ya gümüş işleme hediye etti.

Öte yandan 26 Mayıs 2003 tarihinde Afganistan’da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna’nın UmAir Havayolları’na ait YAK - 42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı’na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu Beldesi’ndeki Pilav Dağı’na çarpmış, kazada 62’si İspanyol asker, 13’ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetmişti.