0553 313 94 23

"16 yılda yaklaşık 5 bin 200 eserin restorasyonunu yaptık"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 800 yıllık Ulu Cami, restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı - Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata : - "Türkiye genelinde son 16 yılda yaklaşık 5 bin 200 eserin restorasyonunu yaptık"

15 Mart 2019 Cuma 17:21
"16 yılda yaklaşık 5 bin 200 eserin restorasyonunu yaptık"

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen tarihi Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı.

Artukoğullarından Yavlak Arslan tarafından 1184'te yapımına başlanan ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan tarihi Ulu Cami'nde 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

Cuma namazında ibadete açılan camide hutbe veren İl Müftüsü İsmail Çiçek, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyerek, şehitliğin önemine değindi.

Daha sonra dualarla ibadete açılan camide, vatandaşlar 4 yıl aradan sonra tarihi camide namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulu Cami'nin 2015'te restorasyona alındığını, 2018'de ibadete açılması gerektiğini ancak bazı istenmeyen nedenlerden dolayı açılışın 2019'a sarktığını söyledi.

- "Esaslı bir restorasyondan geçirdik"

Camideki restorasyon çalışmalarına değinen Hürata, "Kubbede güçlendirme yaptık. Pencereler, ısıtma sistemi, aydınlatma olsun her şeyine dokunduk. Esaslı bir restorasyondan geçirdik. Günümüz koruma ilkelerinde uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 8 milyon liraya mal olmuştur. Mardin'imize, Kızıltepe'mize hayırlı olsun." dedi.

Türkiye genelindeki restore edilen eserlerin sayısını ve yurt dışında yapılan çalışmaları da aktaran Hürata, Mardin'de 33 eserin restorasyonunu tamamladıklarını bildirdi.

- "Yadigar eserleri yalnız bırakmayacağız"

Hürata, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde son 16 yılda yaklaşık 5 bin 200 eserin restorasyonunu yaptık. Yurt dışında da var. 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni yasasıyla yurt dışında da ecdadın bıraktığı vakıf kökeni olan vakıf kültür varlıklarını ayağa kaldırmasında restorasyonda çalışmalar yürütmeye başladık. Biz bunu ilk 2011'de başladık. Saraybosna'da, Makedonya'da camiler restore ettik. Savaş zamanı Saraybosna Foça Alaca Camisi yerle bir edilmişti, onu ayağa kaldırıyoruz. Sanırım 5-6 ay içerisinde bitecek. Yurt dışında 50'ye yakın eseri restore edeceğiz. Makedonya'dan Kıbrıs'a hatta El Bab'a kadar her yerdeki ecdadımızın eserleri restore edeceğiz. İnşallah bu istikrar devam ettiği sürece bu ecdadın bıraktığı yadigar eserleri yalnız bırakmayacağız."

İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı da Artuklular tarafından 1200'lü yıllarda tamamlanan caminin yüzyıllardır ayakta olduğunu anlattı.

Caminin restorasyondan sonra aslı hüviyetini kazandığını kaydeden Taşçı, "Allah'a şükür bugün cemaatimizin camiyi tıklım tıklım doldurması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Kaymakam Mehmet Yüzer, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:21
  1. mardin
  2. restorasyon
  3. Tarihi Ulu Cami
  4. Vakıflar Bölge Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama birbirimizin yüzüne bakamayacak düzeyde eleştiri olmaması lazım”
    1. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    2. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    3. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    6. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    7. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    8. Dünya Pİ Günü kutlandı
    9. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    10. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    11. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    12. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    13. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    14. Şehitler için mevlit okutuldu
    15. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    16. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    17. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    18. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    19. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    20. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    21. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    22. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    23. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    24. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    25. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    26. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    27. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    28. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    29. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    30. Feyzioğlu'dan "arabuluculuk" önerisi
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı