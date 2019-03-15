MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen tarihi Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı.

Artukoğullarından Yavlak Arslan tarafından 1184'te yapımına başlanan ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan tarihi Ulu Cami'nde 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

Cuma namazında ibadete açılan camide hutbe veren İl Müftüsü İsmail Çiçek, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyerek, şehitliğin önemine değindi.

Daha sonra dualarla ibadete açılan camide, vatandaşlar 4 yıl aradan sonra tarihi camide namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulu Cami'nin 2015'te restorasyona alındığını, 2018'de ibadete açılması gerektiğini ancak bazı istenmeyen nedenlerden dolayı açılışın 2019'a sarktığını söyledi.

- "Esaslı bir restorasyondan geçirdik"

Camideki restorasyon çalışmalarına değinen Hürata, "Kubbede güçlendirme yaptık. Pencereler, ısıtma sistemi, aydınlatma olsun her şeyine dokunduk. Esaslı bir restorasyondan geçirdik. Günümüz koruma ilkelerinde uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 8 milyon liraya mal olmuştur. Mardin'imize, Kızıltepe'mize hayırlı olsun." dedi.

Türkiye genelindeki restore edilen eserlerin sayısını ve yurt dışında yapılan çalışmaları da aktaran Hürata, Mardin'de 33 eserin restorasyonunu tamamladıklarını bildirdi.

- "Yadigar eserleri yalnız bırakmayacağız"



Hürata, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde son 16 yılda yaklaşık 5 bin 200 eserin restorasyonunu yaptık. Yurt dışında da var. 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni yasasıyla yurt dışında da ecdadın bıraktığı vakıf kökeni olan vakıf kültür varlıklarını ayağa kaldırmasında restorasyonda çalışmalar yürütmeye başladık. Biz bunu ilk 2011'de başladık. Saraybosna'da, Makedonya'da camiler restore ettik. Savaş zamanı Saraybosna Foça Alaca Camisi yerle bir edilmişti, onu ayağa kaldırıyoruz. Sanırım 5-6 ay içerisinde bitecek. Yurt dışında 50'ye yakın eseri restore edeceğiz. Makedonya'dan Kıbrıs'a hatta El Bab'a kadar her yerdeki ecdadımızın eserleri restore edeceğiz. İnşallah bu istikrar devam ettiği sürece bu ecdadın bıraktığı yadigar eserleri yalnız bırakmayacağız."

İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı da Artuklular tarafından 1200'lü yıllarda tamamlanan caminin yüzyıllardır ayakta olduğunu anlattı.

Caminin restorasyondan sonra aslı hüviyetini kazandığını kaydeden Taşçı, "Allah'a şükür bugün cemaatimizin camiyi tıklım tıklım doldurması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Kaymakam Mehmet Yüzer, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.