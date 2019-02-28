16 yılda 9 dünya birinciliği elde ettiler

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Aşkın Ayrancıoğlu'nun oluşturduğu karikatür atölyesinde eğitim alan öğrenciler, katıldıkları yarışmalarda son 16 yılda 9 kez dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Eğitimci olmasının yanında resim ve karikatür de yapan Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmeni Ayrancıoğlu ile İtalya'da gerçekleştirilen "22'nci Uluslararası Barış ve Hoşgörü" konulu karikatür yarışmasında dünya birincisi olan 6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kösebey, Vali Köksal Şakalar'ı makamında ziyaret etti.

Şakalar, kendisine dünya birinciliği elde ettiği karikatürün bulunduğu tablo hediye eden Kösebey'i tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Kösebey ve onun gibi başarılara imza atan tüm öğrencileri kutlayan Vali Şakalar, "Bu tür büyük başarılar bizleri son derece mutlu ediyor. Zeynep kızımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Okul müdürümüz ve aynı zamanda Aşkın Ayrancıoğlu öğretmenimizi tebrik ediyorum." dedi.

Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Tuncay Utku ise öğrencilerinin son 16 yılda karikatür alanında 9 birincilik elde ettiğini, bunun da kendilerinin gururlandırdığını söyledi.



Kösebey de Vali Şakalar'a ilgisinden ötürü teşekkür ederek, yeni başarılara imza atabilmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyarete, Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile farklı yarışmalarda derece elde eden 7'nci sınıf öğrencisi Aziz Güveli ve Yusuf Mert Ertük de katıldı.