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16 yaşındaki Günay Boşnak'tan 7 gündür haber alınamıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 7 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğini söyleyip, evden ayrılan 16 yaşındaki Günay Boşnak'tan bir daha haber alınamadı. Polis ekipleri, Günay'ı bulmak için çalışma başlattı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
16 yaşındaki Günay Boşnak'tan 7 gündür haber alınamıyor

Zonguldak Devrek'e bağlı Karşıyaka Mahallesinde annesi ve ağabeyiyle birlikte oturan Günay Boşnak (16), geçen Pazartesi günü, 'Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Günay Boşnak, akşam eve dönmeyince ailesi meraklanıp, cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Ailesi, Günay'a ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine ekipler, Günay'ı bulmak için çalışma başlattı.

Ağabey Muhammet Ali Boşnak, kardeşinin evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar hiçbir iz yok. Polis her yerde arıyor. Onlar da şimdiye kadar bir iz bulamadı. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi.

Polis ve jandarma ekiplerinin genç kızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
  1. Zonguldak
  2. Devrek ilçesi
  3. Günay Boşnak
  4. kayıp genç kız
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