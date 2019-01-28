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16 yaşındaki genç silahla vurulmuş olarak bulundu

Bolu’da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan adlı gencin silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi. Jandarma, cinayet kurbanı gencin, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:53
16 yaşındaki genç silahla vurulmuş olarak bulundu

Bolu merkeze bağlı Bahçeköy'de oturan Oğuzhan Özdoğan, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan aramalar sonucu Özdoğanın köydeki derede cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Özdoğanın silahla vuruldumktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi.

Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 20:53
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