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16 yaşındaki genç kendini astı

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç kendini asarak yaşamına son verdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:28
16 yaşındaki genç kendini astı

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç kendini asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, olay Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Batuhan Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre 16 yaşındaki T.S.’den bir süre haber alamayan ailesi akşam saatlerinde eve geldiklerinde, T.S.’nin evin mutfağında kendisini boruya astığını gördü. Ailenin haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk incelemelerinde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. T.S’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:28
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