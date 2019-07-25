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16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Küçükçekmece’de komşusu olan 16 yaşındaki engelli çocuğu öldürüp, evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyledava açıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Küçükçekmece’de komşusu olan 16 yaşındaki engelli çocuğu öldürüp, evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyledava açıldı.


Küçükçekmece’de 29 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ün (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece’de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, katil zanlısı 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik’in ise üst kat komşuları olduğu anlatıldı.


Olaydan kısa bir süre önce maktül Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesinin Çorlu’ya gittiği, maktülün ise evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannenin maktül Ahmet Yusuf Öz’ü komşusu Ferhat Çendik’e emanet ettiği yer aldı.


’25 yerinden bıçaklanmış’


İddianamede olayın yaşandığı gün saat 21.00 civarı Ferhat Çendik’in ilgilenmek için gittiği evde Ahmet Yusuf Öz’ü 25 yerinden bıçakladığı belirtildi. İddianamede, sanık Çendik’in ayrıca evde hırsızlık gerçekleşmiş kanısı oluşması için eşyaları dağıttığı ve televizyon ile evde bulunan cep telefonunun çalarak sattığı anlatıldı. İddianamede, Ferhat Çendik’in ifadesine de yer verildi. Çendik’in maktule göz kulak olmak için eve gittiğini, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullanan Öz’ün, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu bu nedenle öldürdüğünü söylediği belirtildi.


İddianamede, Ferhat Çendik’in ‘çocuğu kasten öldürmek’, ‘gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘bıçak ile diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame onaylandı. Sanık Ferhat Çendik 6 Kasım 2019’da hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
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