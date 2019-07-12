0553 313 94 23

16 yabancı uyruklu Çin’de gözaltına alındı

Çin’in Jiangsu bölgesinde 16 yabancı uyruklu, uyuşturucu kullanmaları nedeniyle gözaltına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:40
16 yabancı uyruklu Çin’de gözaltına alındı

Çin’in Jiangsu bölgesinde 16 yabancı uyruklu, uyuşturucu kullanmaları nedeniyle gözaltına alındı.


Çin’de uyuşturucu testi yapılan 7’si öğretmen, 9’u öğrenci olan 16 yabancı uyruklu kişi, bir hafta süren testlerin ardından gözaltına alındı. Çin polisi tutuklananların çoğunun bir yabancı dil kursunda olduklarını kaydetti. Çin polisi uyuşturucu tipi ve kişilerin uyrukları hakkında açıklama yapmazken İngiltere Büyükelçiliği 4 İngilizin tutuklandığını duyurdu.


Xuzhou Emniyetinden yapılan açıklamada, operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı, 18 kişinin idari gözetim altında tutulduğunu, diğer kişinin ise cezai gözetim altında tutulduğu kaydedildi.


İsviçre merkezli yabancı dil kursu yönetimi ise yaptığı açıklamada, uyuşturucuya karşı tolerans göstermedikleri ve öğretmenlerinin suça bulaşmasından üzüntü duydukları kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor okulları yoğun ilgi
    1. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    2. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    3. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    4. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    5. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    6. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    7. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    8. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    9. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    10. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    11. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    12. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    13. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
    14. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
    15. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    16. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    17. Tayini çıkan Müftü İmamoğlu için veda..
    18. (ÖZEL) En büyük hayalim Erdoğan’la..
    19. 16 yabancı uyruklu Çin’de gözaltına..
    20. Bu güvercinin özelliğini görenler..
    21. Adıyaman’da uçak kazası tatbikatı
    22. Erdoğan katılacak! İmamoğlu da davet..
    23. FETÖ'nün Balıkesir ve İstanbul'daki..
    24. Cani Baba’ya ağırlaştırılmış müebbet..
    25. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu..
    26. Muhacirler için “Temel Düzey Okuma..
    27. MSB uzman çavuş alım son dakika..
    28. Şehzade Camii eski İmamının gözleri..
    29. Birecik’te çöken sahil yoluna..
    30. Antalya'daki tur teknesinin batmasına..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?