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16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı

Katılımcılar tasarladıkları robotların farklı alanlardaki kabiliyetlerini sergiledi- ODTÜ Robot Topluluğu Başkanı Alp Ahmet Demirci:- "Türkiye'de her yaştan kişiyi robotik ile tanıştırmak, bu alana ilgi duyan öğrencileri robot yapabileceklerine inandırmak ve teşvik etmek istiyoruz"

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:56
16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri"nde katılımcılar, tasarladıkları robotların kabiliyetlerini sergiledi.

ODTÜ Robot Topluluğunca, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, yurt içinden ve dışından toplam 571 robot "çizgi izleyen", "arama ve kurtarma", "çöp toplayan", "labirent çözen", "otonom insansız hava aracı" ve "inovasyon" kategorilerinde en iyi olmak için yarıştı.

ODTÜ Robot Topluluğu Başkanı Alp Ahmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe üst düzey robotik ve mühendislik bilgisine sahip yarışmacıların da ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin de katıldığını belirtti.

Dünyada robotiğin her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Demirci, "Türkiye'de her yaştan kişiyi robotik ile tanıştırmak, bu alana ilgi duyan öğrencileri robot yapabileceklerine inandırmak ve teşvik etmek istiyoruz." dedi.

Demirci, sponsorların desteğiyle yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yarışmalarımızdaki ödülleri artırdık. Kategori birincilerine 15 bin liraya varan para ödülleri ve üç boyutlu yazıcı gibi ödüller veriyoruz. Yarışmacıların yaptıkları robotları geliştirebilmeleri açısından bu ödülleri her geçen gün daha da artırmayı hedefliyoruz. Böylece yarışmacıların daha fazla çalışma ve daha iyi robotlar yapmasına katkı sağlamak istiyoruz."

Ziyaretçilerin, robotik ve robotların kullanım alanları hakkında bilgi edinme fırsatı da bulacağını söyleyen Demirci, robot teknolojilerine ilgi duyan herkesi etkinliğe davet etti.

Bugün başlayan etkinlik, yarınki yarışmaların ardından saat 18.00'de yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:56
  1. ODTÜ
  2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  3. Robot Topluluğu
  4. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri

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