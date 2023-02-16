16 Şubat 1459: Âlim ve Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin'in vefatı

Akşemseddin 1398’de Şam’da doğmuştur. Akşemseddin Osmanlıtopraklarına babası ile birlikte çocuk yaşlarda gelmiştir ve Amasya-Samsun’a yerleşmiştir. Babasının vefat etmesi üzerine günümüz de Çorum iline bağlı olan Osmancık’a göçetmiştir. Burada eğitimini tamamlamış ve hocalık yapmıştır. Hacı Bayram Veli ile tanışıp ona intisap etmiştir.





Hacı Bayram Veli



Tasavvuf alanında kendini geliştirmiştir. Hacı Bayram Veli’nin vefat etmesi üzerine tarikata liderlik yapmıştır. Tarikattaki ayrışmalardan sonra kendi yoluna devam etme kararı almıştır ve Bayramiyye tarikatının Şemsiyye kolunu kurmuştur.







Hacı Bayram hazretlerinin de müjdesi ile Fatih Sultan Mehmed’e hocalık yapmıştır. Çocukluğundan beri İstanbul’u fethetme hayali ile büyüyen Fatih Sultan Mehmed’e ve Osmanlı ordusuna manevi anlamda destek olmuştur. Bu sebeple Akşemseddin’e İstanbul’un manevi fatihi denilmektedir.







Yaşamını Bolu iline bağlı olan Göynük’te devam ettirmiştir ve burada vefat etmiştir. Kişinin kemale ermesini sağlamak amacıyla tasavvuf alanında onlarca eser kaleme almıştır. Kaleme aldığı eserlerinden başka Akşemseddin’den bizlere mektupları ve şiirleri miras kalmıştır.