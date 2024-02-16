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Tarih 16 Şubat 1242: Kemâleddin B. Yûnus'un vefatı (Müderris)
Tarih

16 Şubat 1242: Kemâleddin B. Yûnus'un vefatı (Müderris)

Yeniakit Publisher
2024-02-16 06:53:00 -
16 Şubat 1242: Kemâleddin B. Yûnus'un vefatı (Müderris)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Müderris Kemâleddin B. Yûnus'u hayırla yâd ediyoruz.

551/1156 tarihinde Musul’da doğan Kemâleddin b. Yûnus, XIII. yüzyıl İslâm dünyasının özellikle aklî ilimlerdeki en etkili şahsiyetleri arasında yer alır. Kendisinden sonra gelen birçok mantık, felsefe ve kelâm âliminin hocalığını yapmıştır. Ünü, Kutsal Roma Kralı II. Friedrich’in bir kısmı matematikle ilgili olan bazı meseleleri elçiler aracılığıyla sorduğu soruları cevaplayacak kadar, İslâm dünyasının sınırlarını aşmıştır.

İbn Sînâcı felsefenin etkili isimlerinden Esîrüddîn el-Ebherî ve Nasîrüdîn et-Tûsî’nin, İbn Haldûn’un mantık ilminin yaygınlaşmasını sağlayan en önemli isim olarak gördüğü Efdaluddîn el-Hunecî ve Sirâceddîn el-Urmevî’nin hocalığını yapan İbn Yûnus’tan gayrı müslimlerin de Tevrat ve İncil dersleri aldığı söylenir.



İlk tahsilini çağının önemli fıkıh âlimlerinden olan babasından gören İbn Yûnus, Musul’da dinî ilimler eğitimi aldıktan sonra 571/1175’te Bağdat’a gitmiş; burada, Sedîduddîn es-Silmâsî, Radiyyuddîn el-Kazvînî, Kemâleddîn el-Enbârî ve Şerefeddîn et-Tûsî gibi âlimlerden dinî ve aklî ilimler tahsil etmiştir. Onun matematik, astronomi, coğrafya, simya ve tıp gibi felsefî ilimleri de burada tahsil ettiği söylenebilir.

575/1179 senesinde Musul’a dönen İbn Yûnus, Musul’da bulunan bir medresede dersler vermiş ve daha sonra bu medrese onun adıyla anılmaya başlamıştır. Musul’daki çeşitli medreselerde dersler vererek, hayatını tedris ve telif faaliyetiyle geçiren İbn Yûnus 639/1242’de Musul’da vefat etmiştir.

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