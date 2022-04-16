16 Nisan 2017: Anayasa Değişikliği Referandumu Yapılması 

16 Nisan 1928: Bahriye Vekili Topçu İhsan’ın Yolsuzluktan Hüküm Giymesi

Bir dönem İstiklal Mahkemesi üyeliği de yapan Topçu İhsan, İnönü’nün hasmı Hüseyin Cahit Yalçın’ı berat ettirince İnönü ile köprüler atılmıştı. Kılıç Ali o anları şöyle anlatıyor: Hüseyin Cahit’in beraat etmesi yetmiyormuş gibi İzmir’e Atatürk’ün yanına götürülmesi İsmet Paşa’yı çileden çıkarmıştı. Aleyhindeki dedikodulardan rahatsız olan İhsan Bey, hemen İzmir’e gitti ve Atatürk’e gerekli açıklamaları yaptı. Atatürk şöyle diyordu:“Çok haklısın. Bence hiçbir mesele yoktur. Yalnız bunları İsmet Paşa’ya da anlat, onu da tatmin et.”İhsan Bey, o günlerde İzmir’de olan İsmet Paşa ile de görüşmek istedi ama başaramadı. Çünkü İsmet Paşa her seferinde “Evde yok” dedirtiyordu. İhsan Bey’in Fethi Bey kabinesindeki Bahriye vekilliği, İsmet Paşa kabinesinde de devam ediyordu. İsmet Paşa, İhsan Bey’i kabineden çıkarmak istedi. Fakat Atatürk’ün bu konuda onayını alamayınca, tuttu Bahriye Vekilliği’ni kaldırdı. Bununla da yetinmedi, İhsan Bey’in bir muhalefet hareketi oluşturmaya çalıştığını gidip Atatürk’e söyledi. (Kılıç-Turgut,2010:247)





Tarihe ‘Yavuz Havuz Olayı’ olarak geçen dava ile İnönü, Topçu İhsan’dan intikamını feci bir şekilde alır. Başbakan İsmet İnönü; TBMM ne verdiği önerge ile Bahriye Bakanı İhsan Bey ve arkadaşlarının, Yavuz Savaş Gemisinin onarımında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla, Yüce Divanda yargılanmalarını ister. Dokunulmazlığı kaldırılan İhsan Bey, tutuklanarak cezaevine konur. İnönü hiç gözünü kırpmadan bu eski arkadaşını yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapse attırmıştı. İhsan mahkûm edilip hapse atıldıktan sonra Ankara’da herkes sinmiş, herkes birbirinden korkar olmuştu. İhsan’ın hapishanede adi suçlular ve katillerden ayrı bir yerde yatırılması için cezaevi müdürüne yaptığımız başvurular bile çeşitli yorumlara yol açıyordu. Bu durumda İhsan Bey’in hapishanede bir kazaya kurban gidebileceği ihtimali haklı olarak bizi kaygılandırıyordu. (Kılıç-Turgut, 2010:254)





İhsan Bey’in; Fransız St.Nazaire şirketinden, aracı Sapancalı Hakkı Bey vasıtasıyla, 100 bin lira rüşvet aldığı ve rüşvet karşılığında, şirkete yapılacak ödemenin ne şekilde olacağını düzenleyen maddenin değiştirildiği iddiası gündeme gelir. Dava 16 Nisan 1928 tarihinde sonuçlanır. Mahkeme İhsan Bey’i havuz ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet almaya teşebbüs suçlarından suçlu bulur ve 2 sene ağır hapis ve memuriyetten men cezalarına çarptırır. 26 Ocak 1928 tarihinde, İhsan Bey’in milletvekilliği düşer.

16 Nisan 2017: Anayasa Değişikliği Referandumu Yapılması

Seçmenler, Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. AK Parti tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra MHP'nin desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı.





Türkiye’nin yönetim şeklinin parlamenter sistemden ‘partili cumhurbaşkanlığı’ olarak da anılan başkanlık sistemine dönüştürülmesini içeren anayasa değişikliğinin, TBMM’de 339 oyla kabul edilmesiyle, halkın oyuna sunulması kesinleşti.

Değişiklikpaketi, yürürlükteki parlamenter sistemin kaldırılarak yerine başkanlık sisteminin getirilmesini, başbakanlık makamının ortadan kaldırılmasını, meclisteki vekil sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklikler yapılmasını içermekteydi.

YSK Başkanı Sadi Güven, Evet oylarının yüzde 51,41 olduğunu hayır oylarının ise 48,59 olduğunu açıkladı. Buna göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen anayasa değişikliğine "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı.





16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandumda, resmi adı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olan yeni sistemin kabul edilmesi halinde başbakanlık makamı kaldırılacak, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri beş yılda bir eş zamanlı olarak yapılacaktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanı sıra MHP’nin de destek verdiği anayasa değişikliğine CHP ve HDP itiraz etti.. Değişikliğe Türkiye Barolar Birliği ve sol cenahın büyük kısmı karşıydı.





16 Nisan 1948: Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün kurulması



OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır.



