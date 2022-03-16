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Korona Virüs 16 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 20:57:00 -
16 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,03 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 336 bin 317 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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