16 Mart 2020: Salgın Nedeniyle Geniş Çaplı Önlemlerin Alınmaya Başlanılması 

16 Mart 1920: İngilizlerin Meclisi Mebusanı Basması

16 Mart 1920 günü sabah 05.45 sularında İngiliz askerleri araca bindirilmiş iki birlik halinde Beyazıt Direklerarasında bulunan Şehzadebaşı 10. Kafkas Tümenine bağlı karargah birliği karakoluna geldiler.Askerlerin uyuduğu koğuşa giren İngiliz askerleri karargah bölüğü erlerinden beşini ateş açarak öldürdü, onunu yaraladı.İstanbul’da bir terör ve baskı politikası izleyen İngilizler,son olarak Meclisi basarak milletvekillerinin bir kısmını tutuklayıp, bir kısmını sürgüne gönderdiler.







İtilaf Devletleri’nin zabitleri, 16 Mart 1920’de Londra’nın talimatı üzerine Meclis-i Mebusanı bastılar. Albay Kara Vasıf Bey ve Rauf Bey İngiliz askerleri tarafından tutuklanıp Malta Adasına sürgüne gönderildiler.

‘Halikarnas Balıkçısı’ lakaplı Cevat Şakir Kabaağaçlı o kasvetli günleri şöyle anlatıyor:Kasvetli bir günün şafağında, yabancı kuvvetler bir karakolda yatmakta olan silahsız günahsız askerleri uykularında süngüleyerek öldürdü. Şehre adeta bir kabus havası çöktü.Taşkışla’yı işgal eden yabancı kuvvetler, yokuştan çıkanları vuruyor ve sonra koşup soyuyorlardı.(Kabaağaçlı,1971:13-14)

Sonraki Dönemin Dahiliye Nazırlarından Hilmi Uran, bu tarihi baskın olayını şöyle yorumluyor:Nihayet işgal kuvvetlerinin tasallut planı meclise kadar uzandı ve meclise gelip isimlerini verdikleri birkaç mebusu alıp götürmek istediler. Bunların arasında Rauf Orbay da vardı. Rauf Bey o sıralarda Ankara’da kalan Mustafa Kemal Paşa’nın meclisteki mümessillerinden biriydi. Rauf Bey’e arkadaşları tarafından kaçması teklif edilmişti. Herhalde kaçabilirdi de. Fakat kaçmadı ve kaç teklifini yapan arkadaşlarına, hatırımda iyice kalmış olduğuna göre,“Ben şimdiye kadar düşmandan kaçmadım” cevabını verdi. Aşağıya indi, teslim oldu, götürdüler. (Uran,2007:116)

Meclis-i Mebusan bu olaylar üzerine ‘Fiilî işgal, hukuki işgal hâline de dönüşmüştür. Özgürce tartışma ve karar alma imkânı kalmamıştır. Bu sebeple çalışmalarımıza ara veriyoruz’ kararı verdi.

16 Mart 2020: Salgın Nedeniyle Geniş Çaplı Önlemlerin Alınmaya Başlanılması

Salgın nedeniyle ilk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilmesi 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etmeleri kararı alındı. Üniversitelerdeki eğitim-öğretime 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle ara verildi.

Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının izne tabi olması kararlaştırıldı.

Camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi, 17 Mart'tan itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, kafe, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA ve spor merkezlerindeki faaliyetler geçici süreliğine durduruldu.

Ekonomik istikrar paketi 18 Mart'ta açıklandı, 21 Mart'ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi, 22 Mart'ta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandı.





16 Mart 1988: Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesinde Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'de binlerce insan gaz bombalarıyla zehirlenerek katledildi.





Olay tarihe "Halepçe Katliamı" olarak geçti.



