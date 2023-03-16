16 Mart 1693: Mutasavvıf Niyazi Mısri'nin vefatı

17. yüzyıl Halvetî tarikatının Mısriyye kolunun kurucusu, büyük bir şeyhi ve sûfi tasavvuf edebiyatının ustasıydı. Asıl adı Muhammed ibni Ali Çelebi ve mahlası Niyâzî olup, uzun müddet Mısır’da kaldığı için de Mısrî denildi. 1618 senesinde Malatya’nın Soğanlı köyünün İşpozi kasabasında doğdu. Babası, yöresinin önde gelenlerinden Nakşibendiye tarikatı mensubu Soğancızâde Ali Çelebi’ydi. 1693 senesi çarşamba günü kuşluk vakti Limni adasında vefât etti.



Niyâzî-i Mısrî, Malatya’da, önce İslâmî ilimlere ait temel bilgileri, sonra da medrese tahsiline başlayıp tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra, câmilerde vaazlar vermeye başladı.







Daha sonra Malatya’da bulunan Halvetî şeyhi Hüseyin Efendi’nin sohbetinde bulunarak ondan feyz aldı. Hüseyin Efendi’nin vefatından sonra, seyahate karar verdi. Diyarbakır-Mardin yoluyla Bağdat’a gitti. Burada büyük âlimlerin, evliyanın ve Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî’nin kabrini ziyâret etti. Sonra Hazreti Hüseyin’in kabr-i şerîfini ziyâret etti. Buradan Bağdat’a dönerek, dört sene ilim tahsil etti. Tahsilini tamamlayan Niyâzî Mısrî, Kâhire’ye gitti. Şeyhûniyye denilen yerde, Kâdiriyye tarikatı büyüklerinden olan bir zâtın dergâhında misâfir olarak kaldı. O zâta talebe oldu. Mısır’da dönemin en büyük üniversitesi olan Câmi-ül Ezher’de hem ders verdi hem de ilmini genişletti.



1646’da İstanbul’a gelen Niyazi Mısri burada fazla kalmayarak önce Bursa’ya, oradan da Uşak’a geçti. Burada kısa bir süre Ummi Sinan’ın talebesi Şeyh Mehmed’in yanında kaldı. Daha sonra Elmalı’ya gitti. Elmalı’da, şeyhi Elmalılı Ümmi Sinan’a kavuştu. Dokuz sene burada nefsini terbiye ile uğraştı. Nihayet 39 yaşında, şeyh tarafından hırka giydirilerek icazet verilir ve irşada memur edildi.







Hilafet verildikten sonra Elmalı’da kalan şair, oradan Uşak’a geçti. Kütahya’da şeyh olarak irşada devam ederken şeyhinin ölümünü duyunca, 1657’de Uşak’a gitti. Oradan Bursa’ya gitti ve burada irşat ile meşgul oldu. Kısa zamanda şöhreti yayıldı ve bu şöhreti onu saraya ulaştırdı.

Mısrî, aslında imparatorluktaki kötü gidişata dikkat çekmekte, böyle giderse Osmanlı’nın yıkılacağını ve Mehdi’nin zuhuruyla her şeyin düzeleceğini söylemektedir. Bundan dolayı, imparatorluğun kötü gidişatına sebep olanların, aslında Mehdi’nin de çıkışına sebep olduklarını söylemektedir.



Bu sözlerinden dolayı sürgüne gönderildiği Limni Adası’nda kalmakta olduğu camiinin mihrabında, seccadesi üzerinde kıbleye yönelik iken Hakk’a yürüdü.