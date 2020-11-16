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Korona Virüs 16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi. Hasta sayısı ise 3 bin 316 artarak 417 bin 594'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:13:00 -
16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre 3 bin 316 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 94 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 601'e, toplam vaka sayısı ise 417 bin 594'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 712 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375'ye yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, ağır hasta sayısı 3 bin 610, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

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