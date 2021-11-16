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Tarih 16 Kasım 1988: Yüksek Öğrenim Kurumlarında Başörtüsünü Serbest Bırakan Düzenlemenin Meclis'te Yasalaşması
Tarih

16 Kasım 1988: Yüksek Öğrenim Kurumlarında Başörtüsünü Serbest Bırakan Düzenlemenin Meclis'te Yasalaşması

16 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 16 Kasım 1988: Yüksek Öğrenim Kurumlarında Başörtüsünü Serbest Bırakan Düzenlemenin Meclis'te Yasalaşması. 16 Kasım 2018: Fransa’da Sarı Yeleklilerin Eyleminin Başlaması

Yeniakit Publisher
2021-11-16 08:05:00 - 2021-11-16 08:10:01
16 Kasım 1988: Yüksek Öğrenim Kurumlarında Başörtüsünü Serbest Bırakan Düzenlemenin Meclis'te Yasalaşması

16 Kasım 1988: Yüksek Öğrenim Kurumlarında Başörtüsünü Serbest Bırakan Düzenlemenin Meclis'te Yasalaşması

Seçimlerden önce dalga dalga başlayan ve yeniden Türkiye’nin gündemine oturan başörtüsü yasağı Türkiye’nin enerjisini almaya devam ediyordu.1 Kasım 1988 tarihinde ANAP grubunda başörtüsü yasağı ile ilgili önemli bir konuşma yapan Malatya Milletvekili Bülent Çaparoğlu, bilahare bu konunun takipçiliğini de üstlenmişti. 

Yapılan çalışmalar sonucu YÖK Kanunu’nun 10. Maddesinin h fıkrasına yapılan ilave ile üniversitelerde başörtülü öğrencilere özgürlük sağlanmasının yolu açılmıştı.

Ancak Meclis’ten geçen bu kanun Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından veto edilerek Meclis’e geri gönderilmişti. Bunun üzerine Evren, Özal ve YÖK Başkanı, YÖK öğrenci disiplin yönetmeliğindeki 7/4 fıkrasına parantez içinde ‘Dini inanç nedeniyle boyun ve saçlar örtü veya türbanla kapatılabilir’ ifadesini koymuşlardı.Ne var ki 11 profesör bu yönetmelik değişikliği için Danıştay’a başvurmuşlardı. 

Bunun üzerine Başbakan Özal’ın “Cumhurbaşkanı ile mutabık olduğumuz metni kanuna aynen koyun” (Çaparoğlu,1999:37) talimatı üzerine yeni bir kanun hazırlığına girişilmiş, Ek 16. madde ‘Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir’ ilavesi ile yeniden yapılmıştı.

 

16 Kasım 2018: Fransa’da Sarı Yeleklilerin Eyleminin Başlaması 

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için birçok kentte yeniden sokağa çıktı. Protestolar, emeklilik yasası ile birleşti. Ülkedeki grevler hayatı durma noktasına getirdi. 

 

 

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