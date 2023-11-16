16 Kasım 1286: Kâdı Beydâvi'nin vefatı (Âlim)

Hicri VII. asırda, Azerbeycan bölgesinde İslâmi İlimler alanında yetişen şöhretlerden biri ve belki de en mühimi, Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. Ali Ebu’l-Hayr (Ebu Sa’id) Nasiruddin ei-Beydâvi’dir. Hindistan’dan, Endülüs”e kadar uzanan İslâm aleminde şöhret bulmuş olmasına, bilhassa tefsirinin zamanından günümüze kadar, gerek alimler ve gerekse İlim yolcuları tarafından hararetle okunmasına, şerh haşiye ve ihtisarlarının, İslâm’dan hiç bir esere nasib olmayacak dereceye ulaşmasına rağmen, Beydâvi’nin ailesi, gençliği ve yetişmesi hakkında maalesef, gerektiği kadar bir bilgiye sahip bulunmamaktayız.



C. Brockelmann, Beydâvi’yi Fars büyük kadısının oğlu olarak göstermektedir. Şiraz yakınlarındaki Beydâ’da doğmuştur. Tahsil ve terbiyesini bu şehirde tamamlamış ve nihayet Şirâz’da kadı olmuş ve orada baş kadılığa kadar yükselmiştir. Kadılık vazifesinden ayrıldıktan sonra 650/1252 senelerine doğru Tebriz’e yerleşmiş ve ölünceye kadar bu şehirde kalmıştır.



Şâfi’i mezhebine mensup olan Beydâvi, şüphesiz zamanındaki İslâmi ilimlerle mücehhez idi. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, usûl, mantık, nahiv, belagat ilimlerinde şöhret sahibi olmuş ve bu sahalarda mühim eserler vermiştir. Şirâz kadılığını elde etmek çin Tebriz’e gittiğini, orada vezirin de hazır bulunduğu bir ilim meclisinde, sorulan karışık bir soruya veya nükteye verdiği cevapla, ilmi olgunluğunu gösterdiğini ve vezirin iltifatlarına nail olduğunu Sübkinin, tabakatından öğrenmekteyiz.