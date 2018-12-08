"16. Karadeniz Genişletilmiş Baro Başkanları" toplantısı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatları dışlayan hiçbir çözüm gerçekçi değildir. Avukatı dışlayan her çözüm, devletin hizmetle yükümlü olduğu vatandaşı dışlayan çözümdür. Biz vatandaşın temsilcisiyiz. Bizim dışlandığımız her yerde vatandaş dışlanmıştır. Şu anda iyi bir süreci el birliğiyle yürütüyoruz." dedi.

Zonguldak Barosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "16. Karadeniz Genişletilmiş Baro Başkanları" toplantısında konuşan Feyzioğlu, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bölgesel toplantıları önemsediklerini ifade eden Feyzioğlu, "Bugüne kadar hiçbir Karadeniz toplantısını kaçırmadık ama Karadeniz de bizi milli davamızda hiç yalnız bırakmadı. Karadeniz vilayetlerinin tüm barolarına teşekkür ediyorum. Bizim olmazsa olmazımız Türkiye, olmazsa olmazımız Cumhuriyet ve olmazsa olmazımız Türk milleti. Bu müştereklerde buluştuktan sonra diğer her hususta tartışırız, görüşürüz ve ortak noktalara ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, yargıya ilişkin önemli gelişmeler yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yargının zirvesi, Adalet Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanımız, biz, Adalet Bakanımız ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanımız bir araya geldik. Bölgeleri temsilen çok sayıda baromuz, çeşitli illerin başsavcıları, adalet komisyonu başkanlarımız ile çok sayıda hukuk fakültesi dekanı katıldı. Bu büyük zirvede yargı reformunu konuştuk. Genellikle konuşur konuşur dağılırız ve bir sonuç da almayız. Bu sefer öyle değil bir sonuca doğru kararlı adımlarla hep birlikte ilerlediğimizi görüyorum."

Bu konuda lokomotif görevi yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür eden Feyzioğlu, "Kendisi avukatlıktan gelme bir bakan. Yıllarca fiilen avukatlık yapmış ve ekmeğini avukatlıktan kazanmış biri olarak avukatların sorunlarını yaşayarak bilen birisi. Bunları da ortak aklı bularak çözmeye kararlı. TBB olarak daha sonra Meclis'teki tüm hukukçu milletvekillerini bir araya getirdiğimiz, tarihimizde ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma ve kaynaşma yemeği düzenledik. Bu yemekte de dost ortamında sorunlar konuşuldu. Amacımız bu sorunları ülkemizin üstün menfaatini gözeterek çözmektir." ifadesini kullandı.

"Ben çözümlerin olacağını inanıyorum." diyen TBB Başkanı Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Avukatları dışlayan hiçbir çözüm gerçekçi değildir. Avukatı dışlayan her çözüm, devletin hizmetle yükümlü olduğu vatandaşı dışlayan çözümdür. Biz vatandaşın temsilcisiyiz. Bizim dışlandığımız her yerde vatandaş dışlanmıştır. Şu anda iyi bir süreci el birliğiyle yürütüyoruz."