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16 ilde FETÖ operasyonu! Emekli ve faal 35 asker yakalandı

Diyarbakır merkezli 16 ilde, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında emekli olan ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu toplam 35 askeri personel yakalandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:30
16 ilde FETÖ operasyonu! Emekli ve faal 35 asker yakalandı

Diyarbakır merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Umuma açık hatlardan talimat alıyorlardı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'de yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru kişileri birtakım ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar vermesine yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, muvazzaf binbaşı, iki yüzbaşı, üsteğmen, 21 astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 26 askeri personel ile görevinden ihraç edilen üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen iki askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yakalanmaları için çalışma başlatıldı

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 zanlıdan 35'i, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:30
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  2. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ/PDY
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  5. muvazzaf binbaşı
  6. üsteğmen
  7. astsubay

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