16 Haziran 2014: Senarist/Yazar Ayşe Şasa'nın vefatı

Ayşe Şasa, 1 Şubat 1941 tarihinde İstanbul’da doğdu. Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. Ardından aynı okulun İdari Bilimler Bölümü’ne devam etti. Sinemaya senaryo yazarı olarak adım attı. Bir dönem Atıf Yılmaz’a asistanlık yapan Ayşe Şasa, çeşitli filmlerin yardımcı yönetmeni oldu.





1993 yılında Yeşilçam Günlüğü adında anılarından oluşan bir kitap yayınladı. Bunu Delilik Ülkesinden Notlar, Şebek Romanı ve Bir Ruh Macerası adlı kitapları izledi.







Son olarak 2008 yapımı Dinle Neyden filminin senaryosunu yazdı. 16 Haziran 2014 günü vefat etti.