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Tarih 16 Haziran 1991: Dışişleri Eski Bakanı Mesut Yılmaz’ın ANAP Genel Başkanı Olması
Tarih

16 Haziran 1991: Dışişleri Eski Bakanı Mesut Yılmaz’ın ANAP Genel Başkanı Olması

16 Haziran'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dışişleri Eski Bakanı Mesut Yılmaz’ın ANAP Genel Başkanı Olması, İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlanması, Anayasa Mahkemesi'nin Demokrasi Partisi'nin (DEP) kapatılması kararı vermesi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 05:36:00 -
16 Haziran 1991: Dışişleri Eski Bakanı Mesut Yılmaz’ın ANAP Genel Başkanı Olması

16 Haziran 1991: Dışişleri Eski Bakanı Mesut Yılmaz’ın ANAP Genel Başkanı Olması 

Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’dan sonra ANAP’ın başına uzun süren bir genel başkanlık mücadelesinin ardından Mesut Yılmaz geçmişti. Yılmaz, Kongre sonrası Özalcıların ‘Partiyi MHP’lilere teslim etti’ suçlamasına maruz kalmıştı. Çünkü kadrosuna çok sayıda eski MHP’liyi almıştı. 

Yılmaz, kongre sırasında Kur’an ve Bayrak öpmesini ise “Bir emri vakiye geldim” (Gökmen,1994:203) şeklinde izah etmişti. Özal’ın cumhurbaşkanlığı ve Mesut Yılmaz’ın başbakanlık günleri Türkiye’nin ve bölgenin sancılı günlerine denk gelmişti. 

İşadamı İshak Alaton  Mesut Yılmaz’ın genel başkanlık günleri ile ilgili şu manidar hatırasını anlatır: Mesut Yılmaz'ın genel başkan olduğu, ama henüz Başbakan olmadığı bir devreydi. Bir haber geliyor Ankara'dan, ‘Mesut Yılmaz görüşmek istiyor.’ Diye. “Tamam ama ne zaman Nasıl?” dedim. Davet geldi. "İstanbul'da Maçka Otel'inde pazartesi sabah tam 9' da  Mesut bey sizi bekliyor," diye perşembeden haber  verdiler. Belirlenen saatte tam 9.00'da randevu yerinde, Otelin lobisinde hazırım. Bekliyorum ki kimse yok. Dakikalar  geçiyor. Resepsiyona sordum, Mesut Bey nerede, geldi mi geldi de beni mi göremedi yoksa. Kusuru kendimde arıyorum. Otel görevlisi bana bir şey söylemeden telefon  ediyor. Anlıyorum ki adam otelde kalmış o gece. Görevliye diyorlar ki "Sayın Yılmaz uyuyor, uyanınca biz size haber veririz. ”Saat 11.00’e çeyrek var  ve benim tepem attı. Kimseye  bir şey söylemeden arabama  bindim ve işime gittim. Garip bir durum. Adam beni görmek istiyor ama o vakitte uyuyor. Utanç verici bir alaturkalık.(Alaton,2012:179)


16 Haziran 1961: İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlandı.




16 Haziran 1994: Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi'nin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5'i cezaevindeki 13 milletvekilinin  üyeliğinin sona ermesine karar verdi.

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