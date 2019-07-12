0553 313 94 23

16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu Konferansı sona erdi

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani: - "Ülkemin nihai hedefi Avrupa Birliği ile tam entegrasyondur"

12 Temmuz 2019 Cuma 20:57
16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu Konferansı sona erdi

BATUM (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, ülkesinin asıl amacının Avrupa Birliği (AB) ile tam entegrasyon olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın Batum kentinde Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin 10. yıl dönümü kapsamındaki 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu konulu uluslararası konferansı sona erdi.

Zalkaliani, (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'un dün açılışını yaptığı ve Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu'nun de katıldığı konferansı değerlendirdi.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde ilerlemesi konusunda önemli başarıları elde ettiğini belirten Zalkaliani, Batum konferansında AB yetkililerinden bu süreçle ilgili ülkesini destekleyici mesajlar aldıklarını ifade etti.

Doğu Ortaklığı'nın 10 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Zalkaliani, bu süreç içerisinde Gürcistan'ın büyük Avrupa ailesi ile entegrasyonunu hızlandırmak için etkili adımlar attığını kaydetti. Zalkaliani, "Ülkemin nihai hedefi Avrupa Birliği (AB) ile tam entegrasyondur." dedi.

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğünü sorununa değinen Zalkaliani, söz konusu problemlerin çözülmesi için AB ile yakın iş birliği yaptıklarını, elde edilecek fırsatlardan Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki vatandaşların da faydalanması gerektiğini vurguladı.

- AB Gürcistan'a 47 milyon avro destek

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, iki gün süren konferans kapsamında AB ile Gürcistan arasında yaklaşık 47 milyon avroluk iki anlaşma imzalandı.

Buna göre, AB Gürcistan'a iç güvenliğin güçlendirilmesi ve suçlarla mücadele konusunda mali destek sağlayacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:57
  1. 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu Konferansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'un Bolu kampı
    1. Konyaspor'un Bolu kampı
    2. İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
    3. CHP'li Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a..
    4. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    5. ABD'nin Ankara Büyükelçisi mesaiye..
    6. 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu..
    7. İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
    8. BM’den Husilerin 30 mahkumu idam..
    9. Nijeryalı yetimlerin yüzü Türk..
    10. Köpek ile kedinin oynaması kameraya..
    11. İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl..
    12. Bursa Şehir Hastanesine ilk hasta geldi
    13. "Ekonomiye Değer Katan Rize'nin..
    14. Ali Babacan ortaya çıktı!
    15. Orman yangın havuzunda yangın paniği
    16. Beşiktaş, borçların yapılandırıldığını..
    17. Vatandaşların kimlik bilgilerini ele..
    18. Şişli’de asansör boşluğuna düşen kadın..
    19. Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı
    20. Beşiktaş, finansal borçlarını..
    21. Sebze yüklü tir otobanı savaş alanına..
    22. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    23. Donald Trump istifayı açıkladı!
    24. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    25. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    26. Göç Kurulu toplantısı
    27. ABD Temsilciler Meclisinden İran'a..
    28. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde..
    29. Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve..
    30. Tekstilkent için geri sayım
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?