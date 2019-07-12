16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu Konferansı sona erdi

BATUM (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, ülkesinin asıl amacının Avrupa Birliği (AB) ile tam entegrasyon olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın Batum kentinde Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin 10. yıl dönümü kapsamındaki 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu konulu uluslararası konferansı sona erdi.

Zalkaliani, (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'un dün açılışını yaptığı ve Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu'nun de katıldığı konferansı değerlendirdi.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde ilerlemesi konusunda önemli başarıları elde ettiğini belirten Zalkaliani, Batum konferansında AB yetkililerinden bu süreçle ilgili ülkesini destekleyici mesajlar aldıklarını ifade etti.

Doğu Ortaklığı'nın 10 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Zalkaliani, bu süreç içerisinde Gürcistan'ın büyük Avrupa ailesi ile entegrasyonunu hızlandırmak için etkili adımlar attığını kaydetti. Zalkaliani, "Ülkemin nihai hedefi Avrupa Birliği (AB) ile tam entegrasyondur." dedi.

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğünü sorununa değinen Zalkaliani, söz konusu problemlerin çözülmesi için AB ile yakın iş birliği yaptıklarını, elde edilecek fırsatlardan Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki vatandaşların da faydalanması gerektiğini vurguladı.

- AB Gürcistan'a 47 milyon avro destek

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, iki gün süren konferans kapsamında AB ile Gürcistan arasında yaklaşık 47 milyon avroluk iki anlaşma imzalandı.

Buna göre, AB Gürcistan'a iç güvenliğin güçlendirilmesi ve suçlarla mücadele konusunda mali destek sağlayacak.



