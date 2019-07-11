16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu Konferansı

BATUM (AA) - Gürcistan'da Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin 10. yıl dönümü kapsamında 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu konulu uluslararası konferansın açılışı yapıldı.

Batum'da bir otelde düzenlenen açılışa Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu, çeşitli ülkelerden bakanlar, milletvekilleri ve büyükelçiler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Tusk, bugün Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin 10. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, konferansın 10 yıl içinde bugüne kadar atılan adımların değerlendirilmesi ve geleceğin planlaması açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Tusk, "Bugün buradan yüksek sesle ifade etmek isterim ki Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve yıkılması Gürcistan, Polonya, Orta ve Doğu Avrupa için ve eminim ki Rusya için de çok olumlu bir gelişmeydi." dedi.

Tusk, Avrupa'da bazı kişilerin AB'nin genişlemesi konusunda tereddüt ettiklerini belirterek, "AB'de genişleme konusuna şüpheli bakan birçok insan var ama benim böyle şüphelerim yok." diye konuştu.

Doğu Ortaklığı üyesi Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları olduğunu dile getiren Tusk, söz konusu sorunları çözmesi konusunda Gürcistan'a destek verdiklerini ifade etti.

Gürcistan'ın özgürlük için verdiği mücadeleyi sürdürdüğünü kaydeden Tusk, "Siz imkansızı başardınız çünkü aradaki farklılığa rağmen hepiniz ortak bir amaç etrafında birleştiniz. Siz özgür bir devleti inşa ediyorsunuz. Siz Avrupa ve tüm dünyayı şaşırttınız. Kimseye sizi bölme hakkını vermeyin, birleşik Avrupa gibi siz de her zaman birdiniz." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Zurabişvili

Konferansın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise Gürcistan'ın Avrupa yanlısı ülke olduğunu kaydederek, ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinde önemli reformları uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Ülkesinin topraklarından yüzde 20'sinin Rusya tarafından işgal edilmesine rağmen Gürcistan'ın Avrupa'ya doğru yürümeye devam ettiğine işaret eden Zurabişvili, "70 yıllık Sovyet hakimiyetinden sonra Gürcistan bağımsızlığını kazanmıştır. Çok sayda iç ve dış savaşı geçirdik ve neticede Gürcistan topraklarının yüzde 20'si işgal altındadır ama bu zorluklarla dolu süreç içinde bile biz demokrasiye doğru yürümeye devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Bakhtadze de Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecine etkili adımları atarak ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, AB ile daha çok iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.



Avrupa'da güvenlik için Karadeniz bölgesindeki güvenliğin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Bakhtadze, "Karadeniz'in güvenliği büyük bir önem kazandı ve ben bu konu üzerinde Avrupalı dostlara hitap etmek isterim ki değerli dostlar Karadeniz'in güvenliği olmadan tüm Avrupa'da sürdürebilir kalkınmanın üzerinde konuşmak mümkün değil ve Gürcistan bu yönde de AB'nin ana ortağı olmaya hazır." diye konuştu.



Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunu yaşadığını hatırlatan Bakhtadze, bu sorunların çözülmesinin Avrupa için de önemli olduğunu savunarak, "Gürcistan'ın ortasında Rus askeri üsleri bulunuyor ve biz her gün Gürcistan vatandaşlarının kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu konferansı iki gün sürecek.