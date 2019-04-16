16 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY şüphelisi 16 kişinin yakalanması için gözaltı kararı alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY şüphelisi 16 kişinin yakalanması için gözaltı kararı alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün polis yapılanmasına yönelik Çanakkale, Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ illerini kapsayan soruşturma kapsamında polislikten ihraç edilmiş 16 şüpheli hakkında bu sabah itibarıyla arama-el koyma ve gözaltına alınmaları kararı verildi.

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