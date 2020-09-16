16 Eylül Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye’de de vaka sayılarını arttırdı. Düğün ve kına geceler, konser etkinlikleri, toplu taşımalardaki ihlaller vaka sayısında artışa neden oldu.

Valiliklerden yeni kısıtlama kararları geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kışın grip hastalığını işaret ederek, ‘Tüm dünyayı tehdit edecek bir döneme yaklaşıyoruz’ dedi.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül Çarşamba gününe ait koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Bugünkü vefat sayısının 63 olduğu görüldü. Bugünkü hasta sayısı ise 1771 olarak açıklandı.

Hastalığa karşı hayvan çalışmaları olduğunu söyleyen Bakan Koca, FAZ-3 için denemeler yapıldığını söyledi. Aşı için umut veren Bakan Koca, kuralları ihlal etmeme konusunda uyarıda bulundu.