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Korona Virüs 16 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 9 bin 153 oldu. 1812 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 343 bin 955'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:07:00 -
16 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 16 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artarak 9 bin 153'e yükseldi. 1812 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 343 bin 955'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 301 bin 98 oldu. Son 24 saatte 117 bin 6 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 445, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." ifadelerini kullandı.

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