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Afganistan'da 16 DAEŞ'li terörist öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DAEŞ'e düzenlenen operasyonda 16 öldürüldü.

30 Aralık 2018 Pazar 11:23
Afganistan'da 16 DAEŞ'li terörist öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 16 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyonda 16 DAEŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Hogyani, öldürülenlerin arasında örgüt elebaşlarından Hattab Bacuri'nin de bulunduğunu belirtti.

Hogyani, operasyonda sivillerin zarar görmediğini vurguladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:23
  1. DAEŞ
  2. Afganistan
  3. Nangarhar

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