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Tarih 16 Aralık 2009: Mehmet Çakır'ın vefatı (Belediye Başkanı)
Tarih

16 Aralık 2009: Mehmet Çakır'ın vefatı (Belediye Başkanı)

Yeniakit Publisher
2023-12-16 07:50:00 -
16 Aralık 2009: Mehmet Çakır'ın vefatı (Belediye Başkanı)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Belediye Başkanlarından Mehmet Çakır'ı hayırla yâd ediyoruz.

1955 yılında Trabzon’da doğan Mehmet Çakır, ilkokulu İzmit Yarımca’da, lise ve üniversiteyi ise İstanbul’da tamamladı. Uzun yıllar serbest mühendislik ve inşaat işleriyle uğraşan Çakır, pek çok sivil toplum kuruluşunun, hemşehri ve mesleki derneklerin yönetiminde bulundu. 2004 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti’den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Çakır, evli ve 3 çocuk babasıydı.



Bir süre pankreas tedavisi gören ve 16 Aralık günü hayatını kaybeden Üsküdar eski Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Mehmet Çakır, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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