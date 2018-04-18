16 Albay paketlendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'Mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam etmektedir" denildi.

18'İ YAKALANDI



Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 18'i yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında, telefonuna ByLock yüklediği ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandığı belirlenen 16'sı albay, 9'u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Eskişehir, Amasya, Konya, Kayseri, Muğla ve Bursa'da yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.



FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yürütülen şüphelilerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski TSK personeli olduğu, bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.