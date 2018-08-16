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Ankara nöbetçi eczaneler | 16 Ağustos 2018 Ankara nöbetçi eczane isimleri

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane Ankara Çankaya, nöbetçi eczane Ankara Mamak, nöbetçi eczane Ankara Keçiören, nöbetçi eczane Ankara Yenimahalle, nöbetçi eczane Ankara Altındağ, Ankara Mamak Misket nöbetçi eczane, nöbetçi eczane Ankara Çayyolu, Saimekadın nöbetçi eczane isimleri

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:08
Ankara nöbetçi eczaneler | 16 Ağustos 2018 Ankara nöbetçi eczane isimleri

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane Ankara Çankaya, nöbetçi eczane Ankara Mamak, nöbetçi eczane Ankara Keçiören, nöbetçi eczane Ankara Yenimahalle, nöbetçi eczane Ankara Altındağ, Ankara Mamak Misket nöbetçi eczane, nöbetçi eczane Ankara Çayyolu, Saimekadın nöbetçi eczane isimleri

Hayat Eczanesi

Adres: Yıldırım Mah. Cumhuriyet Meydanı No:13 Akyurt / Ankara

Tel: 0 312 844 10 75

Balık Eczanesi

Adres: Güneşevler Mah. 126. Sokak No:9/A Altındağ/ankara

Tel: 0 312 316 10 03

Erşen Eczanesi

Adres: Talatpaşa Bulvarı No:43/A Samanpazarı /altındağ/ankara

Tel: 0 312 310 71 82

İskitler Eczanesi

Adres: Zübeyde Hanım Mh. Aslanbey Cd. No:60/d-e İskitler/ Altındağ/ Ankara

Tel: 0 312 341 57 73

Kardeş Eczanesi

Adres: Osmanlı Mah. Metropol Sok. No:46/4 (12. Cad)sincan / Ankara

Tel: 0 312 264 62 63

Asmabahçe Eczanesi

Adres: Koru Mah. 2597. Sok. No:3/8 Çayyolu/ Çankaya/ Ankara

Tel: 0 312 240 35 15

Dilara Eczanesi

Adres: Büyük Esat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:46/5 Çankaya/ankara

Tel: 0 312 446 08 36

İlke Eczanesi

Adres: Bosna Hersek (90. Sok. ) No:24/C Emek /çankaya/ Ankara

Tel: 0 312 215 66 28

İpek Eczanesi

Adres: Karapınar Mah. Cevizlidere Cd. No:122/A Dikmen/çankaya/ Ankara

Tel: 0 312 475 20 53

Papatya Eczanesi

Adres: Hilal Mah. Cezayir Cad. No:19/B Çankaya/ankara

Tel: 0 312 440 08 65

Yeni Zuhal Eczanesi

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:118/B Maltepe / Çankaya/ Ankara

Tel: 0 312 229 93 91

Şulem Eczanesi

Adres: Barbaros Mah. Çalışkan Sok. No:27/A Çubuk/ankara

Tel: 0 312 837 86 23

Sönmez Eczanesi

Adres: Kemal Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:30/3/A Elmadağ/ankara

Tel: 0 312 863 32 23

Özel İlgi Eczanesi

Adres: 30 Ağustos Mah. Şehit H. Öztürk Cad. No:9/A Etimesgut / Ankara

Tel: 0 312 245 44 88

Turhan Eczanesi

Adres: Yavuz Selim Mah. 12. Cad. No:9/104 Eryaman/ Etimesgut/ Ankara

Tel: 0 312 502 22 77

Ufuk Işık Eczanesi

Adres: Topçu Mah. 1523 Sok. No:4/a-b Elvankent /etimesgut/ Ankara

Tel: 0 312 260 43 43

Şimşek Eczanesi

Adres: Bahçelievler Mah. 320. Sok. No:20/A Gölbaşı / Ankara

Tel: 0 312 485 32 31

Cengiz Eczanesi

Adres: İstasyon Mah. Sağlık Sok. No:1/e Hasanoğlan /ankara

Tel: 0 312 866 17 18

Hayat Eczanesi

Adres: Ankara Cad. No:12/A Haymana / Ankara

Tel: 0 312 658 12 20

Sevgi Eczanesi

Adres: Satıkadın Mah. Ankara Bulvarı No:100/B Kahramankazan/ankara

Tel: 0 312 800 00 15

Sağlık Eczanesi

Adres: Hüseyin Sağırkaya Bulvarı Cuma Saray Mah. No:42/D Kalecik / Ankara

Tel: 0 312 857 11 10

Aksu Eczanesi

Adres: Ayvalı Mah. Estergon Cad. No:14/B Keçiören/ Ankara

Tel: 0 312 331 79 98

Kağan Gökay Eczanesi

Adres: Kuşcağız Mah. Tarhanlar Cad. 387. Sok. No:15/A Keçiören / Ankara

Tel: 0 312 378 22 72

Rüzgar Eczanesi

Adres: Tepebaşı Mah. Sanatoryum Cad. No:96/D İncirli/ Keçiören / Ankara

Tel: 0 312 361 61 99

Yeni Mine Eczanesi

Adres: Şenlik Mah. Kızlarpınarı Cad. Gürkan Sok. No:41/B Keçiören / Ankara

Tel: 0 312 356 23 21

Yeni Bahadır Eczanesi

Adres: Karşıyaka Mah. Ankara Cad. No:34/A Kızılcahamam/ Ankara

Tel: 0 312 736 15 50

İmece Eczanesi

Adres: Balkiraz Mah. Mamak Cad. No:32/A Şehitlik / Mamak /ankara

Tel: 0 312 363 73 51

Eczane Emin Eczanesi

Adres: Ovacık Mah. İzmir Caddesi No:111/A Merkez/ Kırıkkale

Tel: 0 318 210 09 90

Özder Eczanesi

Adres: Güzeltepe Mah. Ankara Cad. No:26/A Merkez/ Kırıkkale

Tel: 0 318 202 02 00

Uğur Eczanesi

Adres: Yazı Mah. Ankara Cad. No:2 Nallıhan / Ankara

Tel: 0 312 785 35 36

Tuğba Şeker Eczanesi

Adres: Ayvaşık Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:2/B

Tel: 0 312 763 03 02

İldeniz Eczanesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:38/D Polatlı/ankara

Tel: 0 312 622 18 88

Nur Seda Eczanesi

Adres: Fatih Mah. Yavuz Bulvarı Gamze Sok. No:1/A Pursaklar/ Ankara

Tel: 0 312 328 00 86

Fatih Murat Eczanesi

Adres: Fatih Mah. Kültür Sok. No:21/A Fatih/sincan / Ankara

Tel: 0 312 272 88 11

Tuğçe Eczanesi

Adres: Mustafa Kemal Mah. Orhangazi Cad. No:59/A Yenikent/ Sincan/ Ankara

Tel: 0 312 277 11 00

Turan Eczanesi

Adres: Andiçen Mah. Güzelevler Sok. No:1/1 Sincan / Ankara

Tel: 0 312 271 35 65

Fetih Eczanesi

Adres: Sarıkaya Mah. Ankara Cad. No:225/5 Şereflikoçhisar/ Ankara

Tel: 0 312 686 36 36

Ayça Pekin Eczanesi

Adres: Ragıp Tüzün Cad. No:125/A Yenimahalle/ Ankara

Tel: 0 312 343 19 34

Gülreyhan Eczanesi

Adres: Avcılar Mah. 1009. Sok. No:36/13 Şentepe/ Yenimahalle/ Ankara

Tel: 0 312 332 33 92

Yeni Nil Eczanesi

Adres: Turgut Özal Mah. 2177. Cadde (sk) No:5/B Çakırlar/yenimahalle/ Ankara

Tel: 0 312 566 20 74

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:08
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