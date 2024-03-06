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Tarih 1588: Kurt Mehmed Efendi'nin vefatı (Mutasavvıf)
Tarih

1588: Kurt Mehmed Efendi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Yeniakit Publisher
2024-03-06 06:39:00 -
1588: Kurt Mehmed Efendi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mutasavvıf Kurt Mehmed Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Filibe-Tatarpazarcığı’ndandır. Babası Helvacı Ömer Efendi diye meşhurdur. 931/1524 yılında doğdu. Dinî ilimler tahsiliyle meşgul oldu. Sahn-ı Semân (Fatih) medresesinde muîd olarak vazifeye başladı. Tasavvuftaki üstadı Sofyalı Bâlî Efendi’dir. Şeyhi onu önce kendi memleketine halîfe olarak görevlendirdi.


                                    Pazarcık/Bulgaristan
   
Ancak Bâlî Efendi’nin vefatından sonra önce onun yerine Sofya’ya; pîrdaşı Nureddinzade’nin vefatı üzerine de 981/1573 yılında İstanbul’a geldi, İstanbul’da K. Ayasofya semtinde, Sokollu Mehmed Paşa Camii’nde şeyhlik yaptı. Devlet ricâlinin saygısını kazandı. Birtakım seferlere katıldı. III. Murad’ın iltifatına mazhar oldu.

İstanbul’dan önce şeyhinin kabrini ziyaret için Sofya’ya; ardından sıla-i rahim için Tatarpazarcığı’na gitti. Burada hastalanıp vefat edince babasının yanına defnedildi (2 Şevval 997/1588). Eser ve tesir sahibi bir sûfiydi.

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