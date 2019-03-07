158 eczacı Kemer’e uçtu Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK); Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’ten toplam 158 eczacıyı bir etkinlik için Antalya’nın Kemer ilçesine götürdü.

Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK); Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’ten toplam 158 eczacıyı bir etkinlik için Antalya’nın Kemer ilçesine götürdü. Etkinlik için Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanından uçakla yola çıkan eczacılar, düzenlenen organizasyon sebebiyle yetkililere teşekkür ettiler. Türkiye genelinden toplam bin 500 eczacının katılacağı programa ilaç firmalarının yanı sıra sektör dışı kuruluşlar da katılacak. Düzenlenen organizasyon ile eczacıların firmaları ve ilaçları daha yakından tanımaları hedefleniyor.

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