154 metrelik ABD gemisi Boğaz'dan geçti
ABD Donanmasına ait 75 borda numaralı, 154 metre boyundaki "USS Donald Cook" adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.19 Ocak 2019 Cumartesi 13:28
ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Liman hakkında bilgi verilmedi
Ege Denizi yönünden gelerek saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi, 12.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, saat 13.10'da geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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