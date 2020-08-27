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Korona Virüs 153 ülke Türkiye'den koronavirüs ile mücadelede yardım istedi
Korona Virüs

153 ülke Türkiye'den koronavirüs ile mücadelede yardım istedi

Koronavirüs ile başarılı bir şekilde mücadele yürüten ender ülkelerden birisi olan Türkiye, diğer ülkelerin de umut kaynağı oldu. Şimdiye kadar 142 ülke ve 7 uluslararası yardım kuruluşuna yardımda bulunan Türkiye’den 11 ülke daha Kovid-19 ile mücadelede tıbbi destek talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 07:52:00 - 2020-08-27 07:57:28
153 ülke Türkiye'den koronavirüs ile mücadelede yardım istedi

Dünyada hızla can almaya devam eden koronavirüs (Covid-19) ile mücadele başarılı bir tablo çizen Türkiye güçlü sağlık sistemi altyapısı sayesinde salgına karşı etkin bir mücadele izledi. Türkiye’nin bu başarısı başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ülkeler tarafından takdir edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada “Sadece vatandaşlarımız değil yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin de imdadına koştuk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

11 ülke daha yardım isteğinde bulundu

Türkiye pandemi ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da savaşını sürdürüyor. Şimdiye kadar 142 ülke ile 7 uluslararası yardım örgütüne destek verildi. Bu ülkelere tıbbi ekipman ve bilgi desteği sağlayan Türkiye’den 11 ülke daha salgın ile mücadelede yardım istedi. Rusya ve Gürcistan’ın yanı sıra Bangladeş, Kosova, Sri Lanka, Belarus, Etiyopya, Güney Sudan, Irak,Yemen ve Somali Ankara’dan tıbbi destek talep etti.

11 ülke Türkiye’den başta PCR test kitleri, dezenfektan ve maske olmak üzere çok sayıda tıbbi ürün istedi. Bangladeş ve Gürcistan 50 bin PCR test kiti isterken diğer ülkelerden  Irak 115 bin, Sri Lanka ise 20 bin PCR test kiti yardım talebinde bulundu.

Dünyanın umudunu bağladığı Türkiye söz konusu talepleri karşılayabilmek adına Ticaret Bakanlığı’nı devreye soktu. Tıbbi malzemelerin temini için iş dünyasıyla istişareler yapılıyor.

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