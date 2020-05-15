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15.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-05-15 06:03:00 -
15.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

اِنَّ شَرَّ الدَّوَٓابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ     وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْراً لَاَسْمَعَهُمْۜ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır.

 Allah onlarda (inkârcılarda) bir hayır görseydi elbette kendilerine işittirirdi, eğer işittirseydi yine reddederek yüz çevirirlerdi."

(Enfâl Suresi - 22-23)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.

O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım.

O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım.

O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım.

O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

KUDSİ HADİS (Müslim, Zikir, 2)

 

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