1500 yıllık tarihi kale madde bağımlılarının mekanı oldu!

Batman'ın en büyük ilçesi olan Kozluk'ta, bugünkü adıyla Kale Mahallesinde doğal bir kayanın üzerinde kurulan ve milattan sonra 416 yılında Pers Hanedanı tarafından yapıldığı bilinen Tarihi Hezo Kalesi, tarihinin en sahipsiz günlerini yaşıyor.

Ortaçağ'da bu bölgeden geçen İpekyolu'nun önemli bir üssü olarak bütün ulaşımı kontrol eder bir konuma gelen tarihi kale, bugünlerde madde bağımlılarının meskeni haline gelirken, merdivenlerin, yerlerinden sökülen bankların, çöpten geçilemeyen odaların sahipsizlikten nasibini aldığı görülüyor.

İslam komutanı İyaz Bin Ganem tarafından M.S. 639'da fethedildikten sonra İslam beldesine dönüşen bölgenin önemli kalelerinden olan Hezo Kalesi, günümüzde yetkililerin ilgisizliği ve duyarsızlığı nedeniyle alkol ve uyuşturucu kullanıcılarının meskeni haline gelmiş durumda.

Önceki dönemlerde Kozluk İlçe Belediyesi tarafından tarihi dokusuna ve yapısına uygun olmayan bir şekilde 1,5 milyon TL harcanarak turizme açılan kale, daha sonra gelen belediye yönetimi tarafından 'taşların düşme tehlikesi bulunduğu' gerekçesiyle ziyarete kapatılmıştı.

Gelinen süreçte adeta kaderine terk edilen kale ve kalenin mağaraları çöplükten geçilmezken göndere çekilen Türkiye bayrağının da paramparça olduğu gözlemleniyor.

Görüntülerde, söz konusu tarihi kalede herhangi bir güvenlik önleminin bulunmadığı ve denetlenmediği açıkça görülüyor.

Çevre sakinlerinin iddialarına göre, kalede uyuşturucu kullanımının yanı sıra mağaralarda kadınlı erkekli buluşmalar da gerçekleşiyor.

Kalede gördükleri manzaranın çok üzücü olduğunu dile getiren çevre sakinleri, kalede herhangi bir güvenlik tedbirinin olmadığını söylüyor.

Çevre sakinleri, tarihi dokunun layık olduğu şekliyle muhafaza edilmesini ve kalenin 'uyuşturucu, içki ve fuhuş mekânı' olarak anılmasının önüne geçilmesini istiyor. (İLKHA)