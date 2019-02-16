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150 yıllık evlerinden çıkmak istemiyorlar

SİVAS (İHA) – Sivas’ta 150 yıllık evleri tehlike saçtığı gerekçesiyle yıkılmak istenilen yaşlı çift, kerpiç evlerinin günümüz yapılarından daha sağlam olduğunu belirterek evlerinden çıkmak istemediklerini ifade etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:52
150 yıllık evlerinden çıkmak istemiyorlar

SİVAS (İHA) – Sivas’ta 150 yıllık evleri tehlike saçtığı gerekçesiyle yıkılmak istenilen yaşlı çift, kerpiç evlerinin günümüz yapılarından daha sağlam olduğunu belirterek evlerinden çıkmak istemediklerini ifade etti.


Sivas’ta Valilik öncülüğünde ilgili kurumlarca yıkılma tehlikesi bulunan metruk binaların tespiti ve yıkımına yönelik çalışma başlatıldı. İl ve ilçe merkezlerinde tespit edilen 419 binadan 11’i yıkıldı. Diğer binaların yıkılması için bina sahiplerine tebligat gönderileceği, yıkılmamaları halinde kamu imkanları ile yıkılarak bedelinin bina sahiplerince tahsil edileceği bildirildi.



Bina 150 yaşında


Sivas’ta tespit edilen metruk binalardan bir tanesi de Hatice (69) ve Erdoğan Suyolu (77) çiftinin ikamet ettiği kerpiç bina. Erdoğan Suyolu, yıkılma riski bulunduğu düşünülen binada dünyaya geldiğini, 77 yıldır aynı binada yaşadığını ve binanın dedesinden kalma olduğunu belirterek binanın yaşının yaklaşık 150 yıl olduğunu ileri sürdü. Çift her yanı çatlak olmasına rağmen evlerinin sağlam olduğunu, sadece onarıma ihtiyacı bulunduğunu belirtip, ayakta durmakta güçlük çeken ve yıkılmak üzere olan evlerinden çıkmak istemiyor.



Depremi hissetmedik


Erdoğan Suyolu, 77 yıldır 2 katlı kerpiç evlerinde yaşadığını belirterek, “Doğduğumdan bu yana burada oturuyorum. Deprem olsa, yıkılsa bile hiç korkum yok benim. Evin içerisinde 8 tane direk var onlar evi ayakta tutuyor. Erzincan depremini hissetmedik bile. Herkes sokaklara çıkarken biz evde yemeğimize devam ettik. Yıkılmak yerine bu ev onarılırsa burada oturmaya devam ederiz" dedi.


Gelin olarak geldiği kerpiç evden çıkmak istemediğini belirten Hatice Suyolcu ise "Ben gelin geldiğimden beri burada oturuyorum. Ben başka mahalleye gitmem. Buraları yapıyorlarsa yapsınlar. Buradan evimi versinler. Biz yapamıyoruz. Emekli adam yetiştiremiyoruz. Deprem oluyor, millet dışarı çıkarken biz hissetmiyoruz. Tehlikeli değil bizim için ev verirlerse uzağa da gitmem" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:52
  1. doğa

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