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150. yılda 150 Vizyon Proje

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

19 Şubat 2019 Salı 15:06
150. yılda 150 Vizyon Proje

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, üzerinde titizlikle çalıştıkları ve büyük emek harcayarak hazırladıkları Kayseri’yi geleceğe taşıyacak, her alanda kalkındıracak ve marka şehir konumuna getirecek 150 Vizyon Proje’nin 21 Şubat Perşembe günü düzenleyecekleri geniş katılımlı toplantı ile kamuoyuna detaylı olarak tanıtılacağını söyledi.


“ Memleket İşi, Gönül İşi “


Başkan Büyükkılıç, “Önce Millet Önce Memleket sloganı, Gönül Belediyeciliği anlayışı ile 24 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsına tevdi edilen Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının açıklamasının ardından teşkilat mensupları ile el ele kol kola vererek sıkmadık el, çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmamak için çalışırken diğer yandan da Kayseri’yi ihya, gönülleri ihya edecek projeler hazırladıklarını kaydetti.


1869 yılında kurulan ve bu yıl 150. yılını kutlayacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 150. Yılında 150 Proje temasıyla 12 başlıkta topladığı projeleri hakkında Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç şunları söyledi;


“Biz "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" felsefesiyle 31 Mart’tan sonra ortak akıl ve şehri birlikte yönetme anlayışı içerisinde 12 ana başlık altında topladığımız 150 vizyon projemiz ile Kayseri’yi Marka Şehir ve Çekim Merkezi yapmak için gayret göstereceğiz. Kültür Sanat, Spor, Eğitim, Turizm, Sağlık, Sosyal, Yerel Kalkınma, Ulaşım, Çevre Dostu, Kentsel Yenileme ve tüm ilçelerimizi kapsayacak ilçe projelerimiz ile kadim şehir, sevdamız Kayseri’ye ve Kayserililere en güzel hizmetleri sunacağız. Bu dönemdeki en büyük projemiz olan Gönül Belediyeciliği projesini her yönüyle en iyi şekilde uygulayacağız. Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket diyecek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere tavsiyesi olan "Mazeret Değil ,Hizmet Üretin" öğüdü ile mazeretlere sığınmadan yatırımdan yatırama hizmetten hizmete koşacağız. Daha çok üreteceğiz, daha çok yatırım yapacağız. Bu zamana kadar sandıktan çıkmaya değil, milletin gönlüne girmeyi amaçladığımız, milletin hizmetkarlığına talip olduğumuz bu kutlu yolda Rabbim bizlere muvaffak etsin diye dua ve temennide bulunuyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:06
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