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150 TL alışverişe sinema bileti hediye

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kazançlı alışverişin adresi 39 Burda bu hafta sonunda da kazandırmaya devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:32
150 TL alışverişe sinema bileti hediye

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kazançlı alışverişin adresi 39 Burda bu hafta sonunda da kazandırmaya devam ediyor. 1-3 Mart tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 150 TL alışveriş yapan ziyaretçilerine sinema bileti hediye ediliyor.


Her hafta sonu çocuk kulübü ve palyaço yüz boyama atölyeleri ile miniklerin eğlence merkezi haline gelen 39 Burda’da etkinlik ve kampanyalar bitmiyor. Her hafta yeni bir kampanya ve etkinlikle ziyaretçilerine hem kazançlı hem de eğlenceli alışveriş imkanı sunan 39 Burda AVM’de geçtiğimiz hafta sonu minikler çok sevdikleri Pijamaskeliler ile doyasıya eğlenirken büyükler de hafta sonuna özel pasta çeki kampanyası ile tatlı bir gün geçirdi.


39 Burda bu hafta sonunda da ziyaretçilerine toplamda 150 TL alışverişe sinema bileti hediye ederek vizyondaki birbirinden yeni filmlerden istediklerini izleme imkanı sunacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:32
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