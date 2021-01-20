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Korona Virüs 150 sağlıkçı gönüllü oldu! Erzurum’da denenen Koronavirüs şurubu hastalık süresini kısalttı
Korona Virüs

150 sağlıkçı gönüllü oldu! Erzurum’da denenen Koronavirüs şurubu hastalık süresini kısalttı

Erzurum'da bir grup doktor, Kovid-19 tedavisine ek olarak kullanılması planlanan ve ‘2-aticyto kompleks’ etken maddeli şurupla ilgili klinik çalışmanın sonucunu, Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:07:00 -
150 sağlıkçı gönüllü oldu! Erzurum’da denenen Koronavirüs şurubu hastalık süresini kısalttı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nden Dr. Buğra Kerget, çalışmayı gönüllü 150 sağlık personelinden oluşan 2 grupta uyguladıklarını bir gruba ek olarak şurup kullandırdıklarını belirterek, "Şurubu kullandırdığımız hasta gruplarında kullanmayan hasta grubuna nazaran hastalık süresinin 7 güne düşerek anlamlı düzeyde kısaldığını tespit ettik" dedi. Dr. Alperen Aksakal ise şurubu Kovid-19 olan doktor çift arkadaşlarının kullandığını, kullanan doktorun kullanmayana göre testinin daha erken negatife döndüğünü söyledi. Şurubu kullanan sağlık personeli Arif Bayrak ise "Boğaz ağrım çoktu, şurubu kullandığımda eklem ve boğaz ağrılarım hızlı şekilde düzeldi" dedi.

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