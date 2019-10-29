150 saat de doluyor! Ya çıkacaklar ya da ölecekler

Soçi Mutabakatı çerçevesinde 150 saatlik süre içerisinde Ayn el Arap, Münbiç, Tel Rıfat ve Haseke’den çıkması kararlaştırılan PKK/PYD’ye verilen süre doldu. Türkiye’nin öncülüğünde oluşturulacak güvenli bölge için sınırdan 32 kilometre güneye atılması kararlaştırılan PKK/PYD’nin mevzilerini terk etmemesi durumunda Barış Pınarı Harekatı kaldığı yerden devam edecek. Saat 18’e kadar kaçmayan bölgeden teröristler, Mehmetçiğin altında silindir gibi ezilecek. Namluların bir kez daha Suriye’nin kuzeyine çevrileceği süreci Akit’e yorumlayan uzmanlar, Türkiye’nin kararlı olduğunu, çekilmeme durumunda terör unsurlarına daha sert karşılık verileceğini söyledi.

PKK’nın hüsranı devam edecek

PKK/PYD’nin çekilmekten başka çaresi olmadığını belirten ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, şunları dile getirdi: “Barış Pınarı Harekatı’nda kaybetti ve mutabakatın doğal saatinden önce hormonlu proje olarak PKK’nın artık burada barınma imkanı bulunmuyor. Bundan sonra aşağılarda kaçak göçmen gibi hareket etmek zorunda kalacaklar. Suriye’nin güneyinde de rahat duracaklar mı onu zaman gösterecek ama Türkiye orada da baskı uygulamaya devam edecektir. Kesin olan bir şey var ki, PKK’nın hüsranı artarak sürecek.

Çekilmezlerse daha ağır olur

Bu saatten sonra günah bizden gitmiştir. Mevzileri terk etmezlerse sonuçlarına çok daha ağır şekilde katlanırlar. Barış Pınarı Harekatı gösterdi ki, PKK Avrupa için sadece kağıttan kaplanmış. Beslemişler, beslemişler ama hiçbir şeye yaramamış olduğu görüldü. 7 düvel PKK’yı desteklemiş olsa bile ne moral ne motivasyon ne dava hiçbir şey kalmadı. Batıl dava güttükleri de net olarak görüldü. Ne PKK ne de ondan beslenenler Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremedi, gösteremeyecektir.”

Harekat yeniden başlarsa...

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yüksel Özdemir de, şunları söyledi: “Eğer terör örgütü o bölgeden çekilmezse Türkiye doğal olarak kendi topraklarını korumak ve teröristleri tehdit olmaktan çıkarmak için 32 kilometre derinlikteki sınır bölgesinde gerekli adımları atacaktır. Saat 18’e kadar terör unsurları çekilmezse Türkiye’nin o mevzileri yerle bir etmesinden daha doğal bir şey olmayacaktır. Cumhurbaşkanımız’ın da ifade ettiği gibi Türkiye kesinlikle doğal hakkını kullanacak ve Barış Pınarı Harekatı’na kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat yeniden başlarsa Türkiye’nin teröristlere nasıl yaklaşacağını tüm dünya bir kez daha görür.”