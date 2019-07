150 motosiklet tutkunu bir araya geldi

Türk Riders Chopper Kulüp üyeleri, Aydın’ın Nazilli ilçesinde kulüp evi açılışına katıldı. Yurt içi ve yurt dışından 150’ye yakın motosiklet tutkununun katıldığı Büyük Anadolu Sürüşü (BAS) kapsamındaki Nazilli ziyaretinde kulüp evi açılışı açılışta kurdele yerine kullanılan zincirin zincir kesme makası ile kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Öğle saatlerinde Aydın-Nazilli Karayolu üzerinde İsabeyli Mahallesinde toplanan Motosikletli grubu 150’ye yakın Chopper motosikletle kente girerek caddelerde tur attıktan sonra Karaçay Mahallesi eski sanayi sitesi çerisinde bulunan Aydın Kulüp Evi’nde turu tamamladılar. Katedilen uzun yolun ardından kısa bir süre dinlenen konuklara öğle yemeğinde meşhur Nazilli Pidesi ikram edildi. Yaklaşık 7 aylık çalışmanın ardından açılışa hazır hale getirilen kulüp evi, bu kez farklı bir şekilde açılışı gerçekleştirildi. Kurdele yerine zincir kullanan motosiklet kulübü üyeleri, Türk Riders Chopper Kulübü Genel Başkanı Naci Kaya ve Aydın Başkanı Nuri Akdeniz ile birlikte zincir kesme makası ile alkışlar altında açılış zincirini kestiler.

BAS kapsamında Girne- Kıbrıs’tan gelen Türk Riders Chopper Kulübü Genel Başkanı Naci Kaya, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri Büyük Anadolu Sürüşü tanıtım gezileri kapsamında yurt içinden ve yurt dışından kulüp üyesi arkadaşları ile bir araya gelerek Türkiye turu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kaya, “Büyük Anadolu Sürüşü kapsamında hem turumuzu gerçekleştiriyoruz hem de Nazilli Kulüp Evimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Amacımız birlikte güzle bir zaman geçirmek. Burada Sivas’tan, Karadeniz’den, Ordu, Samsun, Giresun, Mersin’den, Ankara’dan, İzmir’den, İstanbul’dan, Antalya’dan, yani her erden arkadaşlar var. Motosiklet tutkunu olarak bunu yaşamak lazım diyorum. Bu bir aşktır, sevdadır, her şeyden üstündür bizim için. Ama en önemlisi sağlıklı sürüş, doğru sürüş. Bunun için de kulüp olarak elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Sadece üyelerimiz için değil motosiklet camiasındaki herkesi güvenli sürüşle eğitmek için çabalıyoruz. Chopper grupları olarak biz daha çok gezi, keyif motorcularıyız. Yani sürat yapmayı sevmeyiz. Türkiye yol kaptanımız var. Bu güzergahları kazasız belasız sürüş için hangi yollar uygun olduğunu tespit ederler. Bu yapılır edilir ve kesinlikle dediğim gibi hız gibi bir şey bizde olmaz. Yani 80-90 ortalama hızımızdır” dedi.

2 ay önce ayağı bir kazada kırılan tekerlekli sandalyeli eşi ve 2 çocuğu ile tura katılan Türk Riders Chopper Kulübü Türkiye Yol Kaptanı Aytaç Kar, motosiklet tutkularının herşeyden önce geldiğini belirtti.

Türk Riders Chopper Kulübü Aydın Başkanı Nuri Akdeniz, Aydın-Nazilli Kulüp Evlerinin açılışına katılan genel başkan Kaya başta olmak üzere herkese teşekkür ederek kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Nuri Akdeniz; “Türkiye’nin birçok illerinden Türkiye’de bulunan motosiklet kulüplerinin bir araya geldiği güzel kulüplerden biriyiz. Türk Riders Motosiklet Kulübü. Büyük Anadolu Sürüşü kapsamında geçen sene de Nazilli’de küçük bir festival yaptık. Bu sene de kulüp evi açılışımız da Büyük Anadolu Sürüşüne denk geldiği için çeşitli illerden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar ve geldiler. Biz de onlara Nazilli’mizin meşhur pidelerini ikram ettik. Onları tanıttık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Burada dışarıdan gelen arkadaşlarımızın da konaklayabileceği, misafir edebileceğimiz bir yerimiz oldu. Onun için de çok mutluyuz. Türkiye’de, motosikletin tam teçhizatlı, korumalı, kasklı binilmesi açısından öncülük yapıyoruz. Bilmeyen, motoru yanlış bilen arkadaşlara açıklama yapıyoruz. Yani motorun vasıta olarak trafikte kalabalık oluşturmadığı için motosiklet binmeye teşvik ediyoruz” dedi.