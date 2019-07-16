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150 metrelik kanyondaki ceset 4 saate çıkarıldı, oğlu kayıp olan baba gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’ndaki kanyonun dibinde bulunan kimliği belirsiz ceset 4 saatlik bir çalışmayla çıkartılabildi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:24
150 metrelik kanyondaki ceset 4 saate çıkarıldı, oğlu kayıp olan baba gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’ndaki kanyonun dibinde bulunan kimliği belirsiz ceset 4 saatlik bir çalışmayla çıkartılabildi. Bölgede arama yapan ekipler kalabalık kuş grubunun havalandığı noktaya gidince cesede ulaştı. Cesedin yaklaşık 2 ay önce en son bu bölgede telefon sinyali alınan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a (20) ait olabileceği üzerinde duruluyor. Bölgede ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen baba İhsan Yıldız ise çalışmaları endişeli gözler ve zaman zaman gözyaşları içinde izledi.


Dün Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri geldi. Cesedin yerini tam bilmeyen ekipler tahmini bölgeye 150 metrelik sarp ve dik kayalık alandan inmek için çalışma başlattı. 15 kişilik AFAD ekibi ağaçlar ve özel sistem yardımıyla kurdukları düzenekle iki kademeli olarak yaklaşık 150 metre derinlikteki kanyona iniş yaptı. İki AFAD personeli kanyon içinde arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat arama çalışması yapan ekipler, bir alandan yoğun bir kuş grubunun havalanması üzerine o tarafa doğru yönlendi. Kuşların kalktığı yere gelen ekip, cesede ulaştı. Bölgenin sarp, kayalık ve havanın kararmaya başlaması nedeniyle cesedi çıkarma işlemini ertesi sabaha bıraktı. Sabah erken saatlerde yine aynı sistemi kuran ekipler 4 saatlik bir çalışmayla cesedi 150 metrelik kanyondan çıkarmayı başardı. Torbaya alınan ceset makilik ve taşlık alandan taşınarak cenaze aracına ulaştırıldı. Oğlunun olabilme ihtimalini değerlendiren İhsan Yıldız ise çalışmaları yerinde inceledi. Zaman zaman kanyona bakan Yıldız, cenazenin çıkarıldığı esnada büyük üzüntü yaşadı. Ceset, kimlik bilgilerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İhsan Yıldız ise polis eşliğinde bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:24
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